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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:14 م
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مميش: عبور 66 سفينة بحمولة 5.1 مليون طن

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:20 م
مميش: عبور 66 سفينة بحمولة 5.1 مليون طن قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى بورسعيد -سيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء، عبور 66 سفينة، بحمولة 5.1 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 31 سفينة بحمولة 2 مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدانمركية MAEISOL MAERSK،بحمولة 200 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان .

وعبرت 35 سفينة من إتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة 2 مليون و 900 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجOOCL JAPAN  بحمولة 220 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى المملكة المتحدة

كما أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم 5 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 


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