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مكافأة لمشرف القسطرة بقصر العينى الفرنساوى لالتزامها بإجراءات مكافحة العدوى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:21 م
مكافأة لمشرف القسطرة بقصر العينى الفرنساوى لالتزامها بإجراءات مكافحة العدوى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بصرف مكافأة قدرها 500 جنيه لمروة أحمد عزت مشرفة وحدة القسطرة بقصر العينى الفرنساوى؛ لاتباعها تعليمات مكافحة العدوى التى طلبت منهم ارتداء الملابس المعقمة قبل دخول وحدة القسطة بقصر العينى الفرنساوى.
 
 
من جانبه، قال الدكتور أحمد طه، مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، إن المستشفى شهدت العديد من أوجه التطوير ومن بينها أجهزة حديثة لقياس العلامات الحيوية للمريض بشكل سريع، وكذلك إضافة شكلا جماليا للمستشفى، موضحا أن هناك الرقابة النهارية التى تستقبل المرضى الذين لن يتم احتجازهم بالمستشفى.
 
 
وأضاف طه، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أنه تم إلحاق وحدة الطوارئ بـ 8 غرف إشراف ومتابعة جديدة، وكذلك إعادة تشغيل وحدة القسطرة التى كانت معطلة بالكامل.
 

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