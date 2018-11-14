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مقتل وإصابة 4 مدنيين فى عملية قنص حوثية بتعز اليمنية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:00 ص
مقتل وإصابة 4 مدنيين فى عملية قنص حوثية بتعز اليمنية اليمن
أ ش أ
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لقى مدني مصرعه وأصيب 3 آخرون بنيران قناصة ميليشيات الحوثي المتمركزة في المرتفعات المطلة على أحياء مدينة تعز جنوب اليمن.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء، عن مصادر ميدانية، قولها إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية مقبنة غرب تعز.

من جهتها، قالت مصادر عسكرية، إن المواجهات نشبت عقب محاولة الميليشيات الحوثية التسلل باتجاه محيط جبل قبهان ومحيط تلة الخزان بعزلة اليمن، مضيفة أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيات، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن تكبدت خسائر بشرية في صفوفها.

 


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