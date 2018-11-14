معهد التخطيط القومى يحصل على شهادة ISO 9001:2015 لننظام إدارة الجودة

كتب – مصطفى عبد التواب

أوصى اليوم الأربعاء فريق المراجعة والتقييم الخارجى التابع لمنظمة ACS, United States بالولايات المتحدة الأمريكية بمنح معهد التخطيط القومى شهادة المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 عن جدارة واستحقاق، بحسب بيان رسمى صادر عن المعهد القومى للتخطيط.

وتابع بيان المعهد القومى للتخطيط، أن هذه الخطوة جاءت تتويجاً لجهود مضنية بُذِلت على مدار الفترة الماضية بدأت بورشة عمل لتهيئة معهد التخطيط القومى للتوافق مع متطلبات المواصفة العالمية لنظام إدارة الجودة أن بتمويل من منحة بنك التنمية الأفريقى لدعم قدرات معهد التخطيط القومي، وبتنفيذ من المركز الدولى للتدريب وجودة الخدمات ( شركة CTQS) مروراً بجهود فريق إدارة الجودة مع أصحاب العمليات من مختلف الإدارات والمراكز العلمية والفنية بالمعهد لإعداد وبناء نظام إدارة جودة يليق بمكانة وتاريخ معهد التخطيط القومى لتكون نقطة انطلاق وبداية لمزيد من التحسين والتطوير لتحقيق رؤية ورسالة المعهد لخدمة كافة أجهزة ومؤسسات الدولة فى كل ما يتعلق بقضايا التخطيط والتنمية.