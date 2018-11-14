معارك فى شمال غرب الكاميرون تسفر عن 25 قتيلا

أ ف ب

أعلنت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس الأربعاء ان 25 مقاتلا انفصاليا على الأقل لقوا مصرعهم في معارك الثلاثاء في منطقة شمال غرب الكاميرون التي تشهد نزاعا والناطقة باللغة الانكليزية.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مصدر أمني في ياوندي ان "25 +أمبا بويز+ (الاسم الذي يطلق على الانفصاليين) قتلوا في الاشتباكات الثلاثة التي وقعت هذا اليوم في قرية مبوت" القريبة من مدينة نكامبي، مؤكدا معلومة لمصدر قريب من الأجهزة الامنية في الشمال الغربي.

وفي صور حصلت عليها وكالة فرانس برس من المصدر القريب من الأجهزة الأمنية، تبدو نحو عشر جثث قيل إنها لمقاتلين انفصاليين قتلى، وقد صفت على الارض ، ووضعت الى جانب الجثث أسلحة معظمها بنادق صيد.

وكان الانفصاليون أقاموا قاعدتهم في مدرسة مايو بينكا الرسمية التي تبعد بضعة كيلومترات عن نكامبي، كما قال المصدر نفسه.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، قال مارك باريتا، أحد أبرز الناطقين باسم الانفصاليين المسلحين، ويتبعه على الفيسبوك اكثر من 100 الف شخص، ان "هذه الحرب حقيقية ، كانت جحيما في دونغا مانتونغ (دائرة، كبرى مدنها نكامبي). تمكنا من رؤية خسائرنا". واكد ان الجيش "نقل" جثث جنوده القتلى.

ويؤكد المصدران الأمنيان اللذان استوضحتهما وكالة فرانس برس، ان الجيش الكاميروني لم يسجل اي خسائر.

وفي المنطقتين الناطقتين باللغة الانكليزية في الشمال الغربي والجنوب الغربي للكاميرون، حصلت اواخر 2016 ازمة اجتماعية-سياسية غير مسبوقة. وتحولت اواخر 2017 نزاعا مسلحا.

ومنذ بضعة أشهر، تحصل كل يوم تقريبا مواجهات بين الجيش والانفصاليين المنضوين في اطار مجموعات متفرقة في الغابة الاستوائية.

والى الانفصاليين المسلحين، أضيفت كما تقول مصادر متطابقة، عصابات مسلحة تبتز الناس والمؤسسات.

وقامت السلطات التي تصف الانفصاليين بأنهم "إرهابيون"، بعملية انتشار كبيرة للقوى الامنية منذ مطلع 2018، "من اجل اعادة النظام".