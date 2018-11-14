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مصرع 29 انفصاليًا فى الكاميرون جراء اشتباكات مع قوات الأمن

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:40 م
مصرع 29 انفصاليًا فى الكاميرون جراء اشتباكات مع قوات الأمن عناصر من الجيش الكاميرونى
ياوندى /أ ش أ/
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أعلن الجيش الكاميرونى، اليوم الأربعاء، مصرع 29 انفصاليًا جراء اشتباكات مع قوات الأمن بالمناطق الناطقة بالإنجليزية.

وأوضح الجيش - حسبما نقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) - أن الاشتباكات وقعت فى ثلاث مناطق مختلفة ولم تسفر عن مصرع أى من أفراد قوات الأمن.

يشار إلى أن المناطق الناطقة بالإنجليزية والواقعة بغرب البلاد تقاتل من أجل الانفصال بدولة مستقلة، وأعن الانفصاليون العام الماضى عن دولتهم تحت اسم "أمبازونيا" بدعوى تهميشهم من قبل الأغلبية الناطقة بالفرنسية.

 


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