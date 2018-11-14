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مصدر أمنى ينفى إطلاق نار على صاحب معرض سيارات بشارع العشرين

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:45 ص
مصدر أمنى ينفى إطلاق نار على صاحب معرض سيارات بشارع العشرين إطلاق نار - أرشيفية
كتب:إبراهيم أحمد _ دينا الحسيني
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نفى مصدر أمنى عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن إطلاق مجهولون أعيرة نارية تجاه صاحب معرض سيارات بشارع العشرين بمنطقة فيصل نطاق مديرية أمن الجيزة، فى إشارة إلى تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغاً من صاحب معرض سيارات كائن بشارع عزالدين عمر دائرة القسم بتضرره من كلٍ من مصطفى.ر.أ وشقيقه  مؤمن مقيمان بدائرة القسم لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والشتم والضرب وإحداث تلفيات بالسيارة خاصة رقم ط م ب / 396 عبارة عن "كسر بجميع زجاج السيارة وإتلاف إطاراتها" باستخدام عصى وسلاح أبيض، وذلك بسبب سابقة قيامهما باستئجار سيارة من معرضه، وعقب عودتهما بالسيارة فوجئ بحدوث تلفيات بها، فرفض تسليمهما إيصال الأمانة الموقع عليه منهما تأميناً للسيارة.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين والأدوات المستخدمة فى الواقعة.


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