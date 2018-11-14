مصادر: أوبك وشركاؤها يناقشون خفض معروض النفط بما يصل لـ1.4 مليون برميل

(رويترز)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن أوبك وشركاءها يناقشون مقترحا لخفض إنتاج النفط بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا فى 2019 وذلك لتفادى تخمة معروض قد تُضعف الأسعار.

وتخوفا من تراجع فى أسعار النفط وزيادة الإمدادات، تتحدث منظمة البلدان المصدرة للبترول مجددا عن خفض الإنتاج بعد أشهر فقط من زيادته. وتجتمع المنظمة فى السادس من ديسمبر للبت فى سياسة الإنتاج للعام 2019.

وقالت المصادر إن خفض المعروض بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا كان أحد الخيارات التي ناقشها وزراء طاقة السعودية وروسيا غير العضو فى أوبك ودول أخرى خلال اجتماع فى أبوظبى يوم الأحد.

وقال أحد المصادر مشترطا عدم كشف هويته لأن المحادثات سرية "أعتقد أن خفضا قدره 1.4 مليون برميل يوميا سيكون معقولا أكثر من خفض أكبر من ذلك أو أقل."

وأضافت المصادر أنه سيكون من الضرورى إشراك إيران عضو أوبك وروسيا في الخطة الجديدة. وقال أحد المصادر إن إيران لا تريد هدفا لإنتاجها ضمن اتفاق جديد نظرا لتراجع صادراتها جراء العقوبات الأمريكية.

كانت أوبك اتفقت فى يونيو مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة على تعزيز المعروض بعد أن ضغط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لخفض الأسعار، وذلك جزئيا عن طريق التراجع عن تخفيضات الإنتاج التي بدأ العمل بها في يناير 2017.