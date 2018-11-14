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مشروع قانون جديد لإعفاء المطلقات والأرامل من فواتير المياه والكهرباء

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 06:00 ص
مشروع قانون جديد لإعفاء المطلقات والأرامل من فواتير المياه والكهرباء النائب عمرو أبو اليزيد
كتب محمد صبحى
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أعلن النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب، عن انتهاءه من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون جديد يتضمن إعفاء المطلقات والأرامل وأصحاب المعاشات من دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز كإعانة لهم، مؤكدا أنه سيتقدم بمشروع القانون خلال الجلسة العامة المقبلة للبرلمان المقرر لها 25 نوفمبر بعد جمع توقيعات النواب عليه.

وكشف أبو اليزيد فى تصريح لـ" اليوم السابع" عن أنه وضع العديد من الضوابط الهامة حول تلك المسألة لغلق أى باب للتحايل للحصول على هذا الإعفاء بحيث سيتم النص على حد أقصى للاستهلاك أن تم تجاوزه يتم المحاسبة على الفاتورة، بالإضافة إلى تحديد مبلغ معين من الرواتب بالنسبة لأصحاب المعاشات من يتجاوزها يخضع للمحاسبة أيضا .

 


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