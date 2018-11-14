مستعربون يعتقلون طفلا وفتى من بلدة العيسوية بالقدس

(أ ش أ)

اعتقلت عناصر من وحدة المستعربين التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، الطفل عبد العويوى (16 عاما)، والفتى محمد موسى مصطفى حمدان (19 عاما)، وكلاهما من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن البلدة شهدت مواجهات عنيفة ما زالت تدور فى عدة أحياء منها وسط إطلاقٍ كثيف لقنابل الصوت الحارقة وللقنابل الغازية السامة والأعيرة النارية، ولم يبلغ عن إصابات مباشرة بين الشبان.

فيما هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين على الطريق بين جنين ونابلس شمال الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنى "شافى شمرون" المقامة على أراضى قرية دير شرف قرب نابلس، هاجموا مركبات المواطنين على طريق جنين_ نابلس، مشيرا إلى أن أضرارا ألحقها المستوطنون بعدد من المركبات.

وفى جنوب الضفة، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة يطا فى محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية وفتشت عدة منازل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء فى بلدة يطا وفتشت وعبثت بمحتويات عدة منازل عقب احتجاز قاطنيها بغرفة واحدة فى كل منزل منها.

وفى سياق آخر، قررت إدارة سجون الاحتلال، فى ساعة متأخرة من، مساء اليوم الثلاثاء، إلغاء زيارة سجن النقب ليوم غد الأربعاء (خاص بأهالى الأسرى المقدسيين)، بحجة تردى الوضع الأمنى فى الجنوب.

وقال رئيس لجنة أهالى الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، إن معلومات وردت من مؤسسة الصليب الأحمر فى القدس المحتلة، تفيد بأن سلطات الاحتلال قررت إلغاء زيارة أهالى الأسرى المقدسيين لأبنائهم فى سجن النقب الصحراوي، والتى كانت مقررة يوم غد الأربعاء بحجة تردى الوضع الأمنى فى الجنوب بسبب الرشقات الصاروخية التى تطلقها المقاومة.