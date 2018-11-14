video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يستقبل مدير برنامج الاغذيةالعالمى التابع للأمم المتحدة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:51 ص
محافظ قنا يستقبل مدير برنامج الاغذيةالعالمى التابع للأمم المتحدة جانب من اللقاء
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ منجستاب هايلي مدير برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة في مصر للتعرف على احتياجات المحافظة لبحث سبل التعاون المشترك لدعم صغار المزارعين وتوحيد الحيازات الزراعية بحضور وكلاء وزارة الزراعة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة.
 
وأكد منجستاب هايلي أن استراتيجية البرنامج في مصر خلال الخمس سنوات القادمة مبنية علي اولويات الحكومة المصرية وخطة مصر للتنمية المستدامة  2030، وتقوم الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية، المحور الأول متعلق بالحياة الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم (التغذية المدرسية والقروض المتناهية الصغر والحماية الاجتماعية)، المحور الثاني، هو العمل علي تحسين أحوال اللاجئين في مصر، المحور الثالث، هو تدخلات التغذية خاصة الامهات الحوامل والأطفال الأصغر من سنتين بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى والتموين والتجاره الداخلية، المحور الرابع، هو دعم صغار المزارعين وتوحيد الحيازات الزراعية، المحور الخامس هو توفير الدعم الفني والتقني للحكومة المصرية حيث تم تخصيص 450 مليون دولار لتنفيذ المحاور الخمس.
 
وأضاف أننا نسعي إلي زيادة دعم صغار المزارعين في محافظات جنوب الصعيد وبصفة خاصة محافظة قنا حيث نعمل بالتعاون مع وزارتىّ الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والري علي توحيد الحيازات بين المزارعين لزيادة إنتاجيتها من المحاصيل المختلفة خاصة محصول القمح وهو من المحاصيل التي تسعي الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
 
وأوضح أن استراتيجية البرنامج تقوم على تغيير الحياة الاجتماعية للمزارعين في القري المستهدفة، حيث استفاد عدد من صغار المزارعين في خمسة مراكز بالمحافظة من خدمات برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلي تقديم دعم إضافي لهم متمثل في قروض متناهية الصغر لإقامة مشروعات إنتاج حيواني وداجني، كما يستفيد عدد من السيدات الحوامل والمرضعات واطفالهن من تقديم رعاية صحية شهرية وحصص غذائية اضافية
 
وأكد محافظ قنا علي أهمية الزراعات التعاقدية وتوحيد الحيازات الصغيرة ستساهم في تحقيق زيادات غير مسبوقة في إنتاجية المحاصيل والتعرف علي الطرق الحديثة في الزراعة والري وترشيد استهلاك المياه ومساعدة المزارعين في تسويق محاصيلهم وتحقيق توازن في توفير احتياجات الدولة من الغذاء عن طريق معرفة المزارع للمحاصيل الضرورية قبل زراعتها .

 
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ قنا : ارتفاع عدد المستفيدين من تكافل وكرامة إلى 129 ألفا و507 مواطن

اخبار مصر

اخبار محافظة قنا

برنامج الاغءية الإجتماعية

الامم المتحدة




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة