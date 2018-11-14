محافظ قنا يستقبل مدير برنامج الاغذيةالعالمى التابع للأمم المتحدة

قنا - وائل محمد

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ منجستاب هايلي مدير برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة في مصر للتعرف على احتياجات المحافظة لبحث سبل التعاون المشترك لدعم صغار المزارعين وتوحيد الحيازات الزراعية بحضور وكلاء وزارة الزراعة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة.



وأكد منجستاب هايلي أن استراتيجية البرنامج في مصر خلال الخمس سنوات القادمة مبنية علي اولويات الحكومة المصرية وخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، وتقوم الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية، المحور الأول متعلق بالحياة الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم (التغذية المدرسية والقروض المتناهية الصغر والحماية الاجتماعية)، المحور الثاني، هو العمل علي تحسين أحوال اللاجئين في مصر، المحور الثالث، هو تدخلات التغذية خاصة الامهات الحوامل والأطفال الأصغر من سنتين بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى والتموين والتجاره الداخلية، المحور الرابع، هو دعم صغار المزارعين وتوحيد الحيازات الزراعية، المحور الخامس هو توفير الدعم الفني والتقني للحكومة المصرية حيث تم تخصيص 450 مليون دولار لتنفيذ المحاور الخمس.



وأضاف أننا نسعي إلي زيادة دعم صغار المزارعين في محافظات جنوب الصعيد وبصفة خاصة محافظة قنا حيث نعمل بالتعاون مع وزارتىّ الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والري علي توحيد الحيازات بين المزارعين لزيادة إنتاجيتها من المحاصيل المختلفة خاصة محصول القمح وهو من المحاصيل التي تسعي الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.



وأوضح أن استراتيجية البرنامج تقوم على تغيير الحياة الاجتماعية للمزارعين في القري المستهدفة، حيث استفاد عدد من صغار المزارعين في خمسة مراكز بالمحافظة من خدمات برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلي تقديم دعم إضافي لهم متمثل في قروض متناهية الصغر لإقامة مشروعات إنتاج حيواني وداجني، كما يستفيد عدد من السيدات الحوامل والمرضعات واطفالهن من تقديم رعاية صحية شهرية وحصص غذائية اضافية



وأكد محافظ قنا علي أهمية الزراعات التعاقدية وتوحيد الحيازات الصغيرة ستساهم في تحقيق زيادات غير مسبوقة في إنتاجية المحاصيل والتعرف علي الطرق الحديثة في الزراعة والري وترشيد استهلاك المياه ومساعدة المزارعين في تسويق محاصيلهم وتحقيق توازن في توفير احتياجات الدولة من الغذاء عن طريق معرفة المزارع للمحاصيل الضرورية قبل زراعتها .





