محافظ القليوبية: بقالنا شهرين عايزين نغسل وشنا من القمامة والمتابعة ضعيفة

وجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، رؤساء المدن بضرورة متابعة أعمال رفع كميات القمامة بشوارع المدن، ومتابعة الكميات الجديدة بالمدن والقرى والكميات المطلوب توريدها يوميا لمصنع تدوير القمامة، والتى تم تحديدها من قبل بـ 400 طن يوميا، إلا أنه أكد أن أعلن عدم رضاه على مستوى الأداء، موضحا "الأداء لسة متحسنش".

وتابع محافظ خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذى اليوم للمحافظة اليوم بحضور الدكتور عواد أحمد سكرتير عام المحافظة، واللواء نبيل عدلي مدير مرور القليوبية، ومديرى المديريات الخدمية بالمحافظة، أن المحافظة تطمح بأن يكون هناك أكثر من مصنع لتدوير القمامة، مشيرا إلى أنها ستقدم استثمارية كبيرة المخلفات، قائلا:"المتابعة ضعيفة للأسف".

ووجه المحافظ السكرتير العام، بمتابعة القمامة وما تم رفعه وعدد النقلات وعمل تقرير يومى، مشيرا إلى أن هناك مناطق لا تلتزم بالمتابعة الدورية لرفع الكميات المطلوبة، موجها بتفعيل الـ Gps لسيارات نقل القمامة، على أن تكون مسؤليتها تحت مديرى المدن والأحياء ورفع تقرير يومى للمحافظ بشأن حركة رفع القمامة، مشيرا إلى أن المواطن لم يلمس أى تحسن ملحوظ من رفع القمامة، قائلا: "بقالنا شهرين عايزين نغسل وشنا من القمامة".