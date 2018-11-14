video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: بقالنا شهرين عايزين نغسل وشنا من القمامة والمتابعة ضعيفة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:11 م
محافظ القليوبية: بقالنا شهرين عايزين نغسل وشنا من القمامة والمتابعة ضعيفة محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

وجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، رؤساء المدن بضرورة متابعة أعمال رفع كميات القمامة بشوارع المدن، ومتابعة الكميات الجديدة بالمدن والقرى والكميات المطلوب توريدها يوميا لمصنع تدوير القمامة، والتى تم تحديدها من قبل بـ 400 طن يوميا، إلا أنه أكد أن أعلن عدم رضاه على مستوى الأداء، موضحا "الأداء لسة متحسنش". 

 

وتابع محافظ خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذى اليوم للمحافظة اليوم بحضور الدكتور عواد أحمد سكرتير عام المحافظة، واللواء نبيل عدلي مدير مرور القليوبية، ومديرى المديريات الخدمية بالمحافظة، أن المحافظة تطمح بأن يكون هناك أكثر من مصنع لتدوير القمامة، مشيرا إلى أنها ستقدم استثمارية كبيرة المخلفات، قائلا:"المتابعة ضعيفة للأسف".

 

ووجه المحافظ السكرتير العام، بمتابعة القمامة وما تم رفعه وعدد النقلات وعمل تقرير يومى، مشيرا إلى أن هناك مناطق لا تلتزم بالمتابعة الدورية لرفع الكميات المطلوبة، موجها بتفعيل الـ Gps لسيارات نقل القمامة، على أن تكون مسؤليتها تحت مديرى المدن والأحياء ورفع تقرير يومى للمحافظ بشأن حركة رفع القمامة، مشيرا إلى أن المواطن لم يلمس أى تحسن ملحوظ من رفع القمامة، قائلا: "بقالنا شهرين عايزين نغسل وشنا من القمامة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية: لجنة بكل مدينة لمواجهة الأزمات المرورية والمواقف العشوائية

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

محافظة القليوبية

القمامة

منظومة النظافة




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة