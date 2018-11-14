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محافظ الدقهلية يبحث إنشاء منطقة لوجستية بجمصة لتنمية التجارة الداخلية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:11 ص
محافظ الدقهلية يبحث إنشاء منطقة لوجستية بجمصة لتنمية التجارة الداخلية اجتماع محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعاً حضره المهندس مختار الخولى السكرتير العام، والمهندس السيد دايره وكيل وزارة التموين، والمهندسة سلوى جابر مدير متابعة المشروعات بالمحافظة، لمناقشة الخطوات اللازمة للبدء فى إقامة منطقة لوجستية بمدينة جمصه.

وقال شاروبيم أن إقامة هذه المنطقة سيسهم فى إنعاش حركة التجارة الداخلية بين مدن ومراكز المحافظة والمحافظات الأخرى.

وتأتى إقامة هذه المنطقة ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم التجارة الداخلية والقضاء على سلسلة الوسطاء لمختلف السلع والمنتجات، كما ناقش محافظ الدقهلية الاستعدادت الخاصة بإقامة المنطقة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية فى جمصه على مساحة 25 فدان.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقدم كافة التسهيلات بما فيها منح التراخيص اللازمة للإنشاءات التى ستقام فى المنطقة فى أسرع وقت ممكن.

وقال شاروبيم أن الدولة تعمل على توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، كما أن مثل هذه المناطق ستضمن تبادل السلع والمنتجات من مختلف مراكز ومدن المحافظة، وكذلك ستحقق وفرة فى المعروض من المنتجات وتساعد فى القضاء على الاختناقات التى قد تحدث نتيجة حجب السلع عن الأسواق، كما أنها ستعمل على خفض أسعار المنتجات نتيجة القضاء على الوسطاء، وأن ذلك يأتى ضمن خطة الدولة الشاملة فى نشر مناطق التجارة الداخلية وفقا لما يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 


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