محافظ الدقهلية: تحصين 90.7%من الثروة الحيوانية بالمحافظة من الحمى القلاعية

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على نجاح الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع التي شنتها مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية.

وتم تحصين 300 ألف رأس من الثروة الحيوانية بالمحافظة والبالغ عددها 331 ألف رأس، وقال شاروبيم أن الحملة نجحت في 145ألف من الأبقار و139 ألف من الجاموس و15 ألف من الأغنام وألفان من الماعز على مدى أيام الحملة التي بدأت في السابع من شهر أكتوبر الماضي وانتهت منذ أيام بنسبة 90،7% من إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأضاف شاروبيم أن نجاح الحملة في تحصين هذه الأعداد من شأنه الحفاظ على الثروة الحيوانية في الدقهلية وأيضا توفير كميات أكبر من اللحوم للمواطنين مما يؤدي إلى خفض أسعار اللحوم في الأسواق.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية أنه سيعمل على تعيين أطباء بيطريين جدد حتى يتمكن من القيام بتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظة بنسبة 100% لأن قلة أعداد الأطباء البيطريين تؤدي إلى عدم القدرة على التحصين الكامل على الرغم من أن الدقهلية تعد واحدة من المحافظات التي نجحت في الوصول إلى هذه الأعداد من الثروة الحيوانية وتحصينها، وقال إننا نجحنا في تغطية جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

كما أكد المنجي على توافر جميع اللقاحات بمخازن المديرية والوحدات البيطرية البالغ عددها 155 وحدة بجميع المحافظة.