محافظ الجيزة يعلن غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية بالعمرانية والعجوزة والهرم

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بغلق 4 مراكز شهيرة للدروس الخصوصية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بنطاق أحياء العجوزة والهرم والعمرانية.

وقال المحافظ إن هذه المراكز مارست الدروس الخصوصية دون سند قانوني وفقًا للجان المشكلة من قبل المحافظة ومديريه التربية والتعليم لمراقبتها .

وشدد المحافظ على رؤساء أحياء العجوزة والهرم والعمرانية بقطع المرافق عن هذه المنشآت والتأكد من عدم اعاده فتحهم مره اخرى .

مشيراً إلى انه تم منح مهلة لمديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية مشيرًا إلى أنه سوف يتم محاسبة المقصرين فى عمليات الغلق .

وناشد محافظ الجيزة الأهالى وأولياء الأمور بالمحافظة بضرورة الإرشاد فورًا عن أى مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل التلاميذ والطلاب لإعطاء دروس خصوصية ليتم فورًا غلقه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله .