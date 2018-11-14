محافظ الإسماعيلية يستقبل الوفد الطبى الفرنسى لمعهد ماركيور للأورام

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

استقبل اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظ أعضاء الوفد الطبى الفرنسى التابع لمعهد ماركيور لعلاج الأورام برئاسة الدكتور "بيي" أستاذ الأورام والعلاقات الدوليى بمعهد ماركيور الفرنسى والدكتور محمود سالم، المستشار الطبى بفرنسا وأستاذ الأورام بطب القصر العينى ومستشفى أورام الإسماعيلية وذلك فى حضور الدكتور طارق هاشم، مستشار وزيرة الصحة تمهيدًا لوضع بروتوكول تعاون بين المعهد ووزارة الصحة فى مجال الأورام ودعم وتعزيز سبل التعاون فيما بين وزارة الصحة والمعهد الفرنسى.

وكان برفقة محافظ الإسماعيلية فى استقبال الوفد الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وتأتى زيارة الوفد الطبى الفرنسى للإسماعيلية فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان وسعيها لإقامة معمل مركزى للتحاليل الخاصة بالأورام على أحدث تكنولوجيا عالمية بالإسماعيلية مما يساعد على التشخيص الدقيق للمرضى وبالتالى العلاج السليم ويعد هذا المعمل الوحيد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والذى سيخدم مدن ومحافظات القناة وجنوب وشمال سيناء والشرقية، لاسيما وأن مستشفى أورام الإسماعيلية تعد صرحًا طبيًا متميزًا يتكون من عدة غرف عمليات ومعامل وأقسام داخلية وعيادات تقدم الخدمة العلاجية لمرضى الأورام بشقيها الكيماوى والإشعاعى ويتضمن برتوكول التعاون مع الجانب الفرنسى إقامة المعمل المركزى وتدريب الأطباء ورفع كفاءة المستشفى لتعد صرحًا طبيبًا شاملًا ومتميزًا يخدم مرضى الأورام.

وأكد محافظ الإسماعيلية على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لمستشفى أورام الإسماعيلية لاستكمال مسيرة العطاء وتحقيق أعلى مستوى من كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم لمرضى الأورام.

ومن جهته أوضح الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن هذا البروتوكول يقلل تكلفة علاج المرضى مشيرًا إلى أنه تم إنهاء 187 حالة أورام من قوائم الانتظار منذ بداية المبادرة.