محافظ الإسماعيلية: نفذنا 1758 مشروعًا للشباب بقروض ميسرة بلغت 124 مليون جنيه

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

أعلن اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، أن اجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها للشباب بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ضمن برنامج المشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك" قد بلغت عدد 1758 مشروعًا بإجمالى قروض ميسرة من البنوك الوطنية بلغت قيمتها ما يزيد عن 124 مليون جنيها ووفرت 4588 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات والتيسيرات لدراسة المشروعات المقدمة للجنة المختصة لإتاحة الفرصة للتوسع فى إقامة تلك المشروعات وخلق المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة اجتماع المتابعة الأسبوعى الدورى لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير، العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد والمقدم محمد عبد اللطيف، المستشار العسكرى للمحافظة والمستشار جمال عمار، المستشار القانونى ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات، وذلك لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ونسب التنفيذ بالإضافة لاستعراض عددًا من الملفات والقضايا الجماهيرية.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على جميع أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة بضرورة تفعيل التواصل مع المواطنيين بشكل عملى وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لكافة المواقع الخدمية وبذل أقصى الجهود لإيجاد حلول جذرية وغير نمطية للمشكلات والقضايا الجماهيرية فى إطار الإمكانيات المتاحة ووفقًا للقانون والحفاظ على المصلحة العامة حتى يشعر المواطن بالمصداقية والثقة فى الأجهزة التنفيذية.

كما أكد "عثمان" على المضى قدمًا فى تكثيف أعمال الحملات الرقابية على جميع المخابز والأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الأساسية من أجل أحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء علاوة على التأكد من سلامة كافة المعروضات من السلع ومطابقتها للمواصفات والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين خلال تلك الفترة ومنع اية تجاوزات من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

كما أكد المحافظ على أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بالتلاعب بقوت المواطنين أو المساس بأسعار السلع و لن يسمح بافتعال أو خلق أى شكل من أشكال الأزمة.

كما أعطى توجيهات ببذل أقصى الجهود لتلبية وتحقيق طموحات وآمال المواطنين فى إطار الإمكانيات المتاحة واللوائح والقوانين.

وفى ختام الاجتماع تم تسليم ومنح المواطن جمال محمد سويلم من أهالى قرية الأبطال بالقنطرة شرق الفائز بجائزة السحب على شهادات آمان المصريين بمبلغ عشرة آلاف جنيها قدمها صابر عبد اللطيف مدير عام البنك الزراعة المصرى بالإسماعيلية ومحمد إسماعيل زين العابدين مدير فرع البنك بقرية الأبطال.