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محافظ الأقصر يلتقى رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية لبحث تنظيم بطولات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:26 م
محافظ الأقصر يلتقى رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية لبحث تنظيم بطولات جانب من اللقاء
الأقصر - أحمد مرعى
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إلتقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مع رئيس اللجنة البارالمبية المصرية الدكتورة حياة خطاب، ومساعد وزير الشباب والرياضة عمرو حداد، وذلك لبحث فرص التعاون المستقبلية، ومناقشة إمكانية إقامة عدد من مسابقات الرياضات البارالمبية لذوى الاحتياجات الخاصة فى محافظة الأقصر.

 

وأكدت الدكتورة حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، على سعى اللجنة البارالمبية المصرية لإقامة عدد من البطولات الرياضية فى محافظة الأقصر مستقبلا، وذلك لما تتمتع به الأقصر من شهرة عالمية واسعة وما تملكه من تاريخ وحضارة ومواقع أثرية فريدة، إلى جانب وجود المواقع المؤهلة لاستضافة البطولات الرياضية مثل حمام السباحة الأوليمبى والصالة المغطاة بمدينة طيبة التى تستضيف حاليا بطولة العالم الثالثة عشر لرفع الأثقال للمكفوفين خلال الفترة من 13 حتى 16 نوفمبر 2018.

 

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على أن محافظة الأقصر ترحب باستضافة كافة الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية وذلك بما يساهم فى تقديم رسائل إيجابية ودعم حركة السياحة فى المحافظة، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير داخل الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة وبالرياضات البارالمبية.


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