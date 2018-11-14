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محافظ أسيوط يرفع درجة الاستعداد لسوء الأحوال الجوية وتحسبا لسقوط أمطار غزيرة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:31 م
محافظ أسيوط يرفع درجة الاستعداد لسوء الأحوال الجوية وتحسبا لسقوط أمطار غزيرة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
أسيوط - ضحا صالح
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أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قرارا بتعطيل الدراسة فى الفترة المسائية، اليوم الأربعاء، بجميع المدارس للطلاب والمعلمين، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار ببعض قرى ومراكز المحافظة حفاظًا على سلامة الطلاب والمعلمين.

 

كما أعلن نور الدين، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعدادات إلى القصوى تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة ووجه المحافظ تعليماته لكافة الجهات المختصة بالاستعداد لمجابهة أى أزمات محتملة وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع الاستعداد طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

 

وأكد محافظ أسيوط، على أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة ومواجهة أى أثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية أو سقوط أمطار غزيرة.

 

وكلف نور الدين، رؤساء المدن والمراكز برفع درجة الاستعداد بمراكزهم ومراجعة المهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أى مواقف طارئة وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وعدم وجود أسلاك عارية.

 

وجرى تكليف لمديرية الصحة برفع درجة الاستعداد فى كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

 

وشهدت محافظة أسيوط اليوم الأربعاء حالة من عدم الاستقرار فى حالة الطقس متمثلة فى غيوم وانخفاض فى درجة الحرارة وسقوط أمطار متوسطة الشدة على بعض مراكز وقرى المحافظة.

 


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