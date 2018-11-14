video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:42 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مبيعات النفط الليبى ترتفع لـ1.66 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:25 م
مبيعات النفط الليبى ترتفع لـ1.66 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

بلغت إيرادات  ليبيا من مبيعات النفط الخام ومشتقاته خلال شهر سبتمبر الماضى نحو 1.66 مليار دولار، بالإضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، بزيادة تقدّر بحوالى 93 مليون دولار أمريكى 5.6% مقارنة بالشهر السابق.

 

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط فإن عمليات إنتاج الغاز الطبيعى الليبى ونقله تتم أساسا عبر خط الأنابيب الساحلى، وذلك لتزويد السوق المحلية بمتطلباتها، ويتم تصدير الباقى.

 

وقالت المؤسسة إن نشر إيرادات مبيعات النفط والغاز بصفة شهرية، يأتى حرصا منها على تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة الشعب، حيث ينبغى أن يرتكز القطاع العام بأكمله وكلّ الإدارات الحكومية على الشفافية، وذلك لضمان التوزيع العادل للإيرادات النفطية فى جميع أرجاء البلاد.

 

تدعو المؤسسة الوطنية للنفط إلى تكريس مبدأ الشفافية فى المجال الاقتصادى، باعتبارها العنصر الرئيسى لضمان استقرار ليبيا فى المستقبل وللتوصل إلى أى تسوية سياسية دائمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الإيطالى: ليبيا قد تجرى الانتخابات فى الربيع المقبل

الرئيس التونسى: أمن ليبيا واستقرارها من أمن تونس

روسيا تدعو لإجراء الانتخابات وتوحيد الجيش فى ليبيا

مسؤول روسى: لن نتوانى عن العودة إلى ليبيا فور استتباب الوضع فيها

ليبيا

مبيعات النفط الليبى

اخبار الاقتصاد

المؤسسة الوطنية للنفط

اخبار النفط




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة