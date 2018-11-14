مبيعات النفط الليبى ترتفع لـ1.66 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى

كتب أحمد أبو حجر

بلغت إيرادات ليبيا من مبيعات النفط الخام ومشتقاته خلال شهر سبتمبر الماضى نحو 1.66 مليار دولار، بالإضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، بزيادة تقدّر بحوالى 93 مليون دولار أمريكى 5.6% مقارنة بالشهر السابق.

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط فإن عمليات إنتاج الغاز الطبيعى الليبى ونقله تتم أساسا عبر خط الأنابيب الساحلى، وذلك لتزويد السوق المحلية بمتطلباتها، ويتم تصدير الباقى.

وقالت المؤسسة إن نشر إيرادات مبيعات النفط والغاز بصفة شهرية، يأتى حرصا منها على تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة الشعب، حيث ينبغى أن يرتكز القطاع العام بأكمله وكلّ الإدارات الحكومية على الشفافية، وذلك لضمان التوزيع العادل للإيرادات النفطية فى جميع أرجاء البلاد.

تدعو المؤسسة الوطنية للنفط إلى تكريس مبدأ الشفافية فى المجال الاقتصادى، باعتبارها العنصر الرئيسى لضمان استقرار ليبيا فى المستقبل وللتوصل إلى أى تسوية سياسية دائمة.