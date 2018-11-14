كبير علماء "ناشيونال جيوجرافيك": 20% من التنوع البيولوجى بالعالم مهدد بالانقراض

كتبت آية دعبس

قال جوناتين بيل، نائب الرئيس التنفيذى وكبيرعلماء ناشيونال جيوجرافيك، إن نحو 20% من التنوع البيولوجى فى العالم مهدد بالإنقراض، مشيرا إلى أن التنوع البيولوجى فى الأغلب يتم تقسيمه إلى 4% من الثديات البرية كالأسود والنمور، والبشر 36%، و4% للموائل، وذلك فى كافة أنحاء العالم فى الـ50 عاما الماضية، إلا أن ذلك تغير كثيرا.

وأضاف جوناتين، خلال كلمته فى اجتماع رفيع المستوى، على هامش مؤتمر التنوع البيولوجى المنعقد فى مدينة شرم الشيخ،: لقد غير البشر طبيعة العالم بشكل كبير مما يؤثر على الأنواع والنظام الإحيائى، بالإضافة إلى تغير المناخ، لذا فأننا وضعنا هدف المحافظة على 15% من الأراضى و7% من المحيطات، وعلينا أن نحقق تطبيق ذلك قبل 2020، خاصة أننا خسرنا 60% من الفقاريات فى العالم، مشيرا إلى ضرورة استغلال الموارد بشكل أفضل، خاصة أنه لكل الأنواع الحق فى الوجود، لافتا إلى أنهم يخصصون 52 مليار دولا سنويا للبيئة، لكن هناك حاجه لزيادتها إلى 400 مليار دولار، من خلال الاستثمار فى التنوع البيولوجى.

من جانبه، وجه كارولس مانويل وزير البيئة والطاقة بكوستريكا، الشكر لمصرعلى استضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه دول العالم، حيث نصفها أصبح يعانى من أزمات مالية، فى حين أن أزمة التنوع البيولوجى هى أكبر أزمة يواجهها الكوكب بسبب الإنسان، خاصة أن تدهورها سيساهم فى تفاقم الأزمات فى العالم، ولا يمكن إنكار أهمية التنوع لرفاهية الإنسان، ولا يزال هناك تدهورا فى كافة أرجاء العالم ونحتاج إلى جهود إضافية للحفاظ عليه.

وأكد كارلوس، على ضرورة أن يتم التوصل لإطار متين طموح لعالم ما بعد 2020، خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى، للحفاظ على البيئة.