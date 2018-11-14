قمة مصر الرابعة لريادة الأعمال تنطلق غدًا بالأقصر

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تشهد محافظة الأقصر غدًا الخميس انعقاد قمة مصر الرابعة لريادة الأعمال لمدة ثلاثة أيام، حيث تقام قمة مصر لريادة الأعمال هذا العام تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبتنظيم من مشروع منظمة العمل الدولية "وظائف لائقة لشباب مصر" -الممول من حكومة كندا- والمجلس الشرق أوسطي للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال (مكسبي) بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبى الخاص بإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى ومشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم أي أفكار لريادة الأعمال في مصر.

وأوضحت الوزيرة أن أولويات الحكومة، دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلولًا جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا في شتى القطاعات، مؤكدة أهمية العمل على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد في تحقيق آمال وتطلعات الشباب.

ونقل بيان وزعه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن إيريك أوشلين القائم بأعمال المدير للفريق الفنى للعمل اللائق بمنظمة العمل الدولية والمكتب القُطرى لمصر قوله: "تعد قمة مصر لريادة الأعمال فرصة لمناقشة كيف يمكن لرواد الأعمال توفير وظائف لائقة للنساء والرجال والشباب، نحن نشعر بسعادة للترحيب بعدد 250 من واضعي السياسات، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ورواد الأعمال، والشباب، والباحثين وممثلي المجتمع المدني وذلك لتعزيز جهود ريادة الأعمال في مصر".

وأضاف إيريك أوشلين "تتيح القمة في جانب منها للمشاركين بمناقشة موضوعات مختارة من خلال حلقات عمل تفاعلية وجلسات فرعية حول الابتكار في مجال التعليم من تعليم فني إلى تعليم عال؛ والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمى؛ وأكاديمية ريادة الأعمال للشباب، حيث يمكن لرواد الأعمال والباحثين من الشباب أن يقدموا أوراقهم البحثية ويحصلوا على تغذية راجعة ومشورة من الباحثين المرموقين في مجالهم".

وقال المهندس أحمد عثمان الرئيس المنتخب للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة إن المؤتمر يأتى كمْعّلم بارز في احتفالات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في 2018.

وأشار إلى أن شعار المؤتمر "سد الفجوة.. أفضل الممارسات الدولية والوطنية" وهو دعوة للحكومات وواضعي السياسات لتعزيز رؤية عالمية حول تطوير رواد الأعمال من الشباب".

وبدورها، أكدت صولفيج تشستر رئيس قسم التعاون بسفارة كندا في مصر أن ريادة الأعمال تقع في قلب عمل المساعدة الإنمائية لكندا في مصر.

وقالت: "إنني على يقين أن قمة مصر لريادة الأعمال ستلعب دورًا حيويًا في إشعال أفكار المشروعات التى ستؤدى إلى خلق وظائف لائقة لشباب مصر من الجنسين من الشباب الذكى والمبدع والمبتكر".

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن التفكير الريادى يساعد على اختبار أفكار جديدة والدفع بالابتكارات سواء من خلال مشروعات خاصة أو القطاع العام.

وأضافت قائلة:" إن دعمنا للمؤتمر يؤكد على التزام رواد 2030 بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والإبداع فى مصر".

وقالت شروق زيدان المديرة التنفيذية لبرنامج الاتحاد الأوروبى للتعليم الفنى والتدريب المهنى "تتمتع ريادة الأعمال بإمكانات كبيرة لتيسير انتقال الشباب من المدرسة إلى سوق العمل، ويمثل تعزيز تعليم ريادة الأعمال داخل التعليم الفنى والتدريب المهني أولوية أساسية لبرنامج الاتحاد الأوروبى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، ونحن نتطلع لاكتشاف منصات جديدة تدعم الدمج والتنوع في مجالى الأبتكار وريادة الأعمال.

ومن جانبها، أوضحت آمال موافي كبير المستشارين الفنيين بالفريق الفني للعمل اللائق بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة أنه من المقرر أن تضم القمة وفدًا كبيرًا من ممثلي الشباب ورواد الأعمال؛ حيث سيعرض الكثيرون منهم أفكارهم الخاصة بمشروعات ريادية خلال فعاليات نهائيات مسابقة نواة لريادة الأعمال المجتمعية.

وأضافت: "الروح والأفكار والابتكارات التي يجلبها الشباب من سائر أنحاء مصر إلى قمة مصر لريادة الأعمال ستمثل مصدر إلهام لنا جميعا، نشعر بالسعادة للتعاون مع الرابطة الدولية للطلاب في الاقتصاد والأعمال (AIESEC) التي ستدعم قمة مصر لريادة الأعمال في ظل شراكتهم مع مبادرة "وظائف لائقة للشباب"، المبادرة العالمية للعمل على توظيف الشباب".