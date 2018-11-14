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فوز مشروع علوم بنها بالمركز الأول وفقا لتقييم الهيئة اليابانية لتطوير العلوم

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:53 م
فوز مشروع علوم بنها بالمركز الأول وفقا لتقييم الهيئة اليابانية لتطوير العلوم الدكتور السيد يوسف رئيس جامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم
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فاز مشروع تخرج طلاب قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة بنها، بالمركز الأول كأفضل إبتكار وفقا لتقييم الهيئة اليابانية لتطوير العلوم  JSPS، وذلك خلال المشاركة بالمشروع فى معرض القاهرة الدولى، الذى استمر على مدى يومي ٨ و٩ نوفمبر الجارى بأرض المعارض بمدينة نصر، والذى نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار سعى الأكاديمية لنشر ثقافة الابتكار وتسويقها.

وأشار الدكتور أشرف فاروق القائم بأعمال عميد كلية العلوم ببنها، إن الفريق شارك فى المعرض بمشروع بعنوان "تحسين الطاقة المختزنة داخل بطاريات أيون الليثيوم باستخدام متراكبات النانو فايبر البوليمرية المحضرة بطريقة الغزل الكهربية"، وقد تكون فريق المشروع من الطلاب منى نجاح الصباغ وسارة لطفى عبد العزيز وأمير إبراهيم عبدالسميع وعبدالله محمد عباس ونورهان فتحى مصطفى، بالاضافة إلى مشرف المشروع الدكتور عماد محمد مسعود الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء.

وأضاف الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على مشاركة الطلاب فى المسابقات العلمية وتعمل على دعمهم وتشجيعهم مما ينعكس بصورة إيجابية على التطبيق العملي لأفكارهم ومشروعاتهم.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تمنح الأكاديمية جوائز مالية ومنح احتضان تقدم هذه المنح من خلال برامج الأكاديمية المختلفة، كما تقدم الأكاديمية هذا العام ميداليات للفائزين فى المعرض بثلاث فئات ذهبية وفضية وبرونزية، ومن المقرر أن تمنح الجمعية اليابانية لتطوير العلوم JSPS 3  جوائز مالية لافضل ابتكارات في المعرض، وتقدم المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO ميدالية ودرع من خلال المعرض.

 


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