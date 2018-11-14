فصل الكهرباء غدا عن عدة مناطق بالبر الغربى بالأقصر لتطوير محطة محولات الغرب

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس مدحت محمد عيد وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة الأقصر، أنه سيتم فصل التغذية الكهربائية عن عدد من المناطق فى البر الغربى للمحافظة، وذلك يوم غد الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، وذلك بناء على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسبب الأعمال الجارية بمعرفة الشركات المنفذة لتطوير محطة محولات غرب الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة الكهرباء بالأقصر، أن المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها هى الأقالتة البلد بالكامل بالوحدة المحلية لقرية الأقالتة، ومسار طراد النيل بداية من نجع حسان وحتى نجع التراكى الوحدة المحلية لقرية الضبعية، وذلك فى نطاق مركز ومدينة القرنة، ويأتى ذلك فى إطار تطوير محطة محولات غرب الأقصر لتعمل على جهد 66/11 ك.ف بدلاً من جهد 33/11 ك.ف، بالإضافة إلى زيادة سعة المحولات الرئيسية المركبة، مما ينتج عنه تحسين الأداء والعمل على استقرار التغذية الكهربائية لجموع المواطنين بمختلف أنشطتهم.

وأكد المهندس مدحت محمد عيد، أن تلك المناطق سيتم تحميلها على دوائر أخرى، ولكن سوف يترتب على هذا التحميل ضعف فى الجهد من الممكن أن يودى إلى عدم تشغيل محطات الصرف الصحى وعمليات المياه التى تتغذى منها تلك المناطق، مناشداً قطاع توزيع كهرباء الأقصر المواطنين المتأثرين بأعمال الفصل، وأيضا التى سيتم تحميلها باتخاذ التدابير اللازمة من المياه والاحتياجات الضرورية لتفادى ساعات الفصل والتحميل، موجهاً الشكر والتقدير للمواطنين لتحملهم متاعب الآثار المترتبة على ساعات الفصل.