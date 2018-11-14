غدا.. وزير التعليم العالى يشهد انتخاب اللجنة العليا لاتحاد طلاب جامعة عين شمس

يشهد صباح غد الخميس الموافق 15 من نوفمبر الجاري ، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى انتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس، فى تمام التاسعة صباحاً بدار ضيافة الجامعة، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة.

ويجرى غدا انتخاب الاتحاد العام لطلاب الجامعة بجميع لجانه وهى: لجنة الأسر ، اللجنة الإجتماعية و الرحلات ، اللجنة الرياضية ،اللجنة الفنية ،اللجنة الثقافية والإعلامية ، لجنة الجوالة والخدمة العامة ، اللجنة العلمية والتكنولوجية، تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.