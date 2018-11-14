video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. وزير التعليم العالى يشهد انتخاب اللجنة العليا لاتحاد طلاب جامعة عين شمس

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:22 م
غدا.. وزير التعليم العالى يشهد انتخاب اللجنة العليا لاتحاد طلاب جامعة عين شمس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إضافة تعليق
يشهد  صباح غد الخميس الموافق 15 من نوفمبر الجاري ، الدكتور خالد عبد الغفار  وزير التعليم العالي والبحث العلمى انتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس، فى تمام التاسعة صباحاً بدار ضيافة الجامعة، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة.
 
ويجرى غدا انتخاب الاتحاد العام لطلاب الجامعة بجميع لجانه وهى: لجنة الأسر ، اللجنة الإجتماعية و الرحلات ، اللجنة الرياضية ،اللجنة الفنية ،اللجنة الثقافية والإعلامية ، لجنة الجوالة والخدمة العامة  ، اللجنة العلمية والتكنولوجية، تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات برئاسة  الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يستقبل سفير جمهورية بوروندى بالقاهرة

صور.. مساعد وزير التعليم العالى يفتتح المؤتمر السنوى لجراحة الأطفال بأسوان

وزير التعليم العالى يستعرض تقرير تشكيل لجان قطاعات "الأعلى للجامعات"

انتخابات الطلاب

جامعة عين شمس

خالد عبد الغفار




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة