غداً.. وزير الشباب ومحافظ الأقصر يشاركان فى مسيرة للمشى بحضور 900 مشارك

الأقصر – أحمد مرعى

تنطلق بمحافظة الأقصر، مساء غد الخميس، فعاليات مسيرة للمشى بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لدعم الشباب والرياضة بمسيرة من قاعة المؤتمرات الدولية بكورنيش النيل حتى ميدان أبو الحجاج الأقصرى.

وقال حفنى بركات حفنى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أنه من المقرر أن تنظم مسيرة المشى بمشاركة عدد 900 فرد بالتعاون مع منظمة "british cuncel "، وذلك بتنظيم من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاقصر وبحضور الوزير والمحافظ وقيادات الوزارة والمحافظة، وفى يوم الجمعة يلتقى الوزير بـ1000 شاب وفتاة بالتعاون مع المنظمة.