طعن شرطى إسرائيلى فى القدس و مصرع المنفذ

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن فلسطينى قام بطعن جندى من قوات الشرطة الإسرائيلية فى مدينة القدس ، مما أدى إلى قيام عناصر الشرطة بإطلاق النار عليه واستشهاده.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أطلق فيه مسلحون فلسطينيون ملثمون النار، مساء اليوم الأربعاء، على نقطة عسكرية لجيش الاحتلال على احد مداخل مستوطنة بسغوت، المقامة على أراضي مدينة البيرة فى الضفة الغربية.

وذكرت وكالة " معا" الفلسطينية أن ن سلطات الاحتلال لم تعلن عن وقوع إصابات في صفوف الجنود، الذين اطلقوا النار.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة نحو المنطقة، وشرعت بعمليات بحث وتفتيش على مطلقي النار، الذين انسحبوا من المكان.