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ضبط 4.6 طن أسماك فاسدة بمصنع بشبرا الخيمة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:09 م
ضبط 4.6 طن أسماك فاسدة بمصنع بشبرا الخيمة أسماك - أرشيفية
كتب - نيفين طه
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نجحت مباحث تموين القليوبية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى من ضبط 4.600 طن اسماك,فاسدة  بمصنع غير مرخص بشبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق
 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية بضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الأسماك كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة  ، وبحوزته  4,600 طن أسماك مملحة ومُدخنة ، غير صالحة للإستهلاك الآدمى .
 
 وورد تقرير الطب البيطرى ان المضبوطات بها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 
 
 
 

 


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