ضبط 4.6 طن أسماك فاسدة بمصنع بشبرا الخيمة

تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية بضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الأسماك كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة ، وبحوزته 4,600 طن أسماك مملحة ومُدخنة ، غير صالحة للإستهلاك الآدمى .

وورد تقرير الطب البيطرى ان المضبوطات بها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.