ضبط 4 سائقين يتعاطون المواد المخدرة فى حملة أمنية بالمنوفية

كما تم ضبط 11 حالة غلق فتحات عشوائية تم ضبط 44 حالة سحب تراخيص متنوعة، موقف عشوائى، مخالفة خط السير الوقوف فى الممنوع تم ضبط عدد 35 حالة تحرير نموذج 125 متنوع، كما تم ضبط 12 حالة حجز، دراجة نارية، توك توك بدون لوحات، حالة سير عكس الإتجاه، حالة سيارة معاقين، 26 حالة سير يسار الطريق، كما تم ضبط 4 سائقين يتعاطون المواد المواد المخدرة أثناء القيادة.