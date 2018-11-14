ضبط 4 سائقين يتعاطون المواد المخدرة فى حملة أمنية بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة "تحت إشراف" اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، وبرئاسة مساعد المدير المشرف على إدارة تأمين الطرق والأكمنة الحدودية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور"قيادة الطريق الزراعى بقويسنا" أسفرت عن تنفيذ 88 حالة إشغال طريق مقاهى، فرش فاكهة، محلات كاوتش، كما تم تنفيذ 35 حالة رفع إشغال طريق، و6 حالات إزالة فورية .
كما تم ضبط 11 حالة غلق فتحات عشوائية تم ضبط 44 حالة سحب تراخيص متنوعة، موقف عشوائى، مخالفة خط السير الوقوف فى الممنوع تم ضبط عدد 35 حالة تحرير نموذج 125 متنوع، كما تم ضبط 12 حالة حجز، دراجة نارية، توك توك بدون لوحات، حالة سير عكس الإتجاه، حالة سيارة معاقين، 26 حالة سير يسار الطريق، كما تم ضبط 4 سائقين يتعاطون المواد المواد المخدرة أثناء القيادة.
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