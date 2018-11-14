ضبط 15 عنصر إجرامى و12 قضية سلاح ومخدرات بحملة أمنية فى قليوب

قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز قليوب استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائى بالاشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن، وذلك لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الإشراف الميدانى لقيادات إدارة البحث الجنائى.

وتأتى الحملة فى إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية، وذلك فى مجال الحملات المتنوعة واسعة الانتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال بالشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 15متهما من العناصر الخطرة، و7 أسلحه نارية، و7 قضايا مخدرات بإجمالى 270 جم أستروكس، و160جم حشيش، و165 قرص مخدر، وضبط 5 أحكام جنايات، وحررت مباحث المرور171مخالفة مرورية متنوعة، و107قضية مرافق متنوعة، و35قضية تموينية متنوعة.

كما ألقت مباحث قسم شرطة العبور، القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المتاجر بأسلوب قص بالأقفال، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث قسم شرطة العبور، بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العبور مفادها قيام كل من :- "أحمد. م" 21سنة، ومحمد.س 19سنة عاطل.

بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب قص الأقفال، تم إخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بأكمنه أعدت لذلك حال ترددهما على دائرة القسم لممارسة نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما أمام العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، اعترفا بارتكابهما عدد 5 وقائع سرقات بدائرة قسم العبور، واقعة المحضر رقم 11148 لسنة 2018م جنح قسم العبور - بلاغ المواطن " سالم ا م" 54 سنة صاحب محل بقالة ومقيم الحي الثاني - دائرة قسم العبور، سرقة محل بقالة والاستيلاء منه، على مبلغ مالى ثلاثة آلاف جنية وهاتف محمول وإسطوانة بوتاجاز.

وواقعة المحضر رقم 11158 لسنة 2018م جنح قسم العبور، بلاغ المواطن "حسن ع ع " 52 سنة، صاحب سوبر ماركت ومقيم الحي الثاني – دائرة قسم العبور، سرقة سوبر ماركت والإستيلاء منه على مبلغ مالى 360 جنيه وهاتف محمول وكروت شحن مختلفة وعدد 7 خرطوشة سجائر.

وواقعة المحضر رقم 9870 لسنة 2018م جنح قسم العبور، بلاغ المواطن "السيد م م " 34 سنة، صاحب سوبر ماركت ومقيم الحي الأول – دائرة قسم العبور سرقة سوبر ماركت والاستيلاء منه على مبلغ مالى 4640 آلاف جنيه وماكينة تحويل رصيد وعدد 6 خرطوشة سجائر ".

وواقعة المحضر رقم 10809 لسنة 2018م جنح قسم العبور .. بلاغ المواطنة "نجلاء م " 33 مديرة حضانة ومقيمة الحي الأول – دائرة قسم العبور .. سرقة حضانة والإستيلاء منها علي مبلغ مالي 4800 آلاف جنيه .

وواقعة المحضر رقم 11157 لسنة 2018م جنح قسم العبور، بلاغ المواطن " كرم ا" 36 سنه صاحب سوبر ماركت ومقيم الحي الثاني – دائرة قسم العبور، سرقة سوبر ماركت والاستيلاء منه على " مبلغ مالى 2800 آلاف جنية وماكينة تحويل رصيد وبعض السلع من داخل المحل".

وتم بإرشادهما ضبط بعض المسروقات المستولي عليها عبارة عن "8 خرطوشة سجائر مختلفة - 3 هاتف خلوى إسطوانة بوتاجاز - مقص حديدي - كمية من كروت الشحن مختلفة، لدي عميلهما المدعو "أمين ح ا" 39 سنة صاحب محل سوبر ماركت، وباستهدافه أمكن ضبطه، وتم التحفظ على المضبوطات ، وباستدعاء المبلغين تعرفوا على المضبوطات. تحرر عن ذلك المحضر رقم 24 أحوال قسم العبور، وجارى العرض على النيابة.