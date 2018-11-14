ضبط عاطلين بالدقهلية سرقا سيارة من رأس البر وباعوها بمركز المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز بنى عبيد بالدقهلية، من ضبط سيارة مسروقة من محافظة دمياط وضبط المتهمين.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى الرائد أحمد الجندى رئيس مباحث بنى عبيد، بقيام اثنين عاطلين بسرقة سيارة من مدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد شوقى رئيس مباحث المديرية، وبرئاسة المقدم محمد الحسينى رئيس مباحث الفرع، ورئيس مباحث المركز.

وتم التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتبين أن الأول يدعى محمد نبيل محمد عبد اللطيف 24 سنة سائق، ومقيم بمركز بنى، والثانى مصطفى محمد مقيم بناحية مركز الزرقا.

وكشفت تحريات فريق البحث، أن المتهمين سرقوا سيارة نصف نقل قلاب من مدينة رأس البر، وقاموا ببيعها بمركز المنصورة، وبعد ضبطهما وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن لوح السيارة بعد دفنه داخل أحد الأراضى الزراعية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.