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صور.. قيادات الكنيسة بالأقصر يترأسون قداس إحتفالات الأعياد السنوية لدير مارجرجس

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:47 ص
صور.. قيادات الكنيسة بالأقصر يترأسون قداس إحتفالات الأعياد السنوية لدير مارجرجس جانب من القداس
الأقصر – أحمد مرعى
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شهد دير مارجرجس بالرزيقات جنوب غرب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، إحتفالات الأخوة الأباط بأعياد البطل العظيم "مارجرجس"، وذلك عبر الطواف للشمامسة والتخييم والذبح وإقامة الولائم، وذلك فى الذكرى السنوية التى توافق تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين.

ومن جانبه ترأس نيافة الأنبا مرقس النائب البابوى لدير مارجرجس بالرزيقات وأسقف شبرا الخيمة، صلاة القداس الإلهى، بمشاركه القمص توماس الرزيقى أمين الدير والراهب القمص ميخائيل الرزيقى، والقس موسى رشدى كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بقرية العضايمة جنوب مركز إسنا بمحافظة الأقصر.

وكان قد زار المستشار مصطفى ألهم ، محافظ الأقصر، دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات بمدينة أرمنت ، بمناسبة بدء الإحتفال بمولد مارجرجس الذى يحل فى شهر نوفمبر كل عام، وكان فى استقبال المحافظ أعضاء اللجنة الباباوية المشرفة على الإحتفال، كما زار الدير اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، لمتابعة الحالة الأمنية ومراجعة خطط التأمين المحكمة لمحيط دير مارجرجس خلال الإحتفالات.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتفال الرسمى بذكرى الشهيد مارجرجس فى دير الرزيقات يستمر من 10 إلى 17 نوفمبر، الذى يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور الذى يبدأ من 11 نوفمبر وحتى التاسع من ديسمبر، وهى المناسبة، التى توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية، ويشار إلى أن تاريخ بناء دير ماجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامى 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 فى عهد الأنبا مرقص أسقف كرسى إسنا فى ذلك الوقت وورد ذكره فى كتابى "تحفة السائلين" و"دليل المتحف القبطى".

 

قيادات الكنيسة بالأقصر يترأسون قداس إحتفالات الأعياد السنوية لدير مارجرجس بالرزيقات (1)
قيادات الكنيسة بالأقصر يترأسون قداس إحتفالات الأعياد السنوية لدير مارجرجس بالرزيقات

 

قيادات الكنيسة بالأقصر يترأسون قداس إحتفالات الأعياد السنوية لدير مارجرجس بالرزيقات (2)

جانب من فعاليات القداس الالهى بالدير

قيادات الكنيسة بالأقصر يترأسون قداس إحتفالات الأعياد السنوية لدير مارجرجس بالرزيقات (3)

احتفالات الاقباط باعياد مارجرجس

 

قيادات الكنيسة بالأقصر يترأسون قداس إحتفالات الأعياد السنوية لدير مارجرجس بالرزيقات (4)

جانب من القداس داخل دير مارجرجس بالرزيقات

قيادات الكنيسة بالأقصر يترأسون قداس إحتفالات الأعياد السنوية لدير مارجرجس بالرزيقات (5)

 قيادات الكنيسة بالاقصر خلال القداس الالهي

قيادات الكنيسة بالأقصر يترأسون قداس إحتفالات الأعياد السنوية لدير مارجرجس بالرزيقات (6)

 جانب من انطلاق الاحتفالات باعياد مارجرجس

قيادات الكنيسة بالأقصر يترأسون قداس إحتفالات الأعياد السنوية لدير مارجرجس بالرزيقات (7)

مشاركة الاطفال فى القداس الالهى بدير مارجرجس

قيادات الكنيسة بالأقصر يترأسون قداس إحتفالات الأعياد السنوية لدير مارجرجس بالرزيقات (8)

دير ماجرجس بالرزيقات يشهد الاحتفالات السنوية

 

قيادات الكنيسة بالأقصر يترأسون قداس إحتفالات الأعياد السنوية لدير مارجرجس بالرزيقات (9)

جانب من فعاليات القداس الالهى بدير مارجرجس

قيادات الكنيسة بالأقصر يترأسون قداس إحتفالات الأعياد السنوية لدير مارجرجس بالرزيقات (10)

قيادات الكنيسة خلال القداس الالهى بالدير

 

 

 


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