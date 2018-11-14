صور..قنصل فلسطين: مصر تعتبر قضية فلسطين "أمنها القومى" ونطالب بزيارة القدس

الإسكندرية - هناء أبو العز

قال حسام الدباس قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، أن مصر ترعى فلسطين وتعتبر قضيتها شأنا داخليا مصريا وجزءا من أمنها القومى، وتبذل الجهد وتذلل الصعاب لإتمام المصالحة ولم الشمل الفلسطينى، مع احتضانها مئات الأسر الفلسطينية التى هاجرت من فلسطين قصريا واستقرت بالإسكندرية.

وأكد الدباس، أن القرار الذى اتخذته الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب باعترافه بالقدس عاصمه لدولة إسرائيل ضاربا عرض الحائط بالمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، هو سعى لتمرير صفقه القرن التى بها يسعى إلى شطب القضية الفلسطينية، وتجاوز عن حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته على وطنه وعاصمتها القدس.

وأكد الدباس، أن هذه الصفقة لن تمر، لأن لفلسطين والقدس شعب وأمة عربية تحميها ورئيس يسير على طريق سلفه، مطالبا بتكاتف الفلسطينيين والعرب، لإسقاط كل المشاريع التصفوية المشبوهة، وأن ينعم الشعب الفلسطينى بالحرية بعد 70 عاما من الظلم والقتل والتدمير.

وأشار الدباس على هامش الاحتفال بإحياء الذكرى الـ 30 للاستقلال عن إسرائيل، إلى أن إعلان الاستقلال شكل نقلة نوعية فى التاريخ الفلسطينى وغير مجراه بعد أن حاولت إسرائيل طمس الهوية والحقوق الفلسطينية كاملة، ومواجهة المشروع الإسرائيلى الذى يحاول تغيب الحقوق الفلسطينية وإزالتها من الوعى العالمى.

ولفت الدباس إلى أنه فى مثل هذا اليوم قبل ثلاثين عاما أعلن الشهيد القائد ياسر عرفات قيام دولة فلسطين من الجزائر بوثيقة إعلان استقلال تاريخية تضمنت دستورا للدولة الفلسطينية المستقلة بكافة توجهاتها وقوانينها والهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لدوله فلسطين لإحلال السلام فى فلسطين والمنطقة والعالم وإنجاز الاستقلال حسب القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد الدباس، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها محمود عباس أبو مازن تخوض معركة دبلوماسية عبر المحافل الدولية لتثبت الحق الذى أخذه ياسر عرفات وأعلنه، وتكلل ذلك باعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين عضوا مراقبا فى الأمم المتحدة، وانضمت فلسطين إلى العديد من المنظمات الدولية، مؤكدا استمرار الجهود الدبلوماسية الفلسطينية حتى نيل الاعتراف الكامل وانسحاب إسرائيل من أراضى الدولة الفلسطينية.

وطالب الدباس، بدعم صمود الشعب الفلسطينى بزيارة أرض فلسطين المحتلة والصلاة فى المسجد الأقصى أولى القبلتين وفى كنيسة القيامة مهد السيد المسيح.

ويتم إحياء ذكرى إعلان الدولة الفلسطينية أو يوم الاستقلال الفلسطينى يوم 15 نوفمبر من كل عام، حيث يعد يوم عطلة رسمية فى فلسطين.

حضر الاحتفالية أركان حرب وليد شلتوت قائد الأسطول الشمالى ونائب القوات البحرية، وأحمد جمال نائب المحافظ، اللواء علاء عبد الله وكيل هيئة الرقابة الإدارية، والعقيد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية ونواب البرلمان.