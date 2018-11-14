صور.. المنتجات المحلية تنافس على جذب الزبائن فى معرض "من إنتاجنا" بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

جهز 20 عارضا من أبناء العريش والشيخ زويد إنتاجهم من حصاد المزارع وإشغال يدوية لبيعها فى معرض من إنتاجنا المقرر انطلاق فعالياته مساء غد الخميس ويستمر حتى 22 من نوفمبر الجارى.

وانتهت مساء اليوم الأسر المشاركة فى المعرض بمركز شباب مدينة العريش من تجهيز إنتاجها، وقال ناصر العزازى مدير مركز شباب العريش، إن المعرض نظمته إحدى الجمعيات الخيرية بغرض مساعدة الأسر فى تسويق إنتاجها المميز من زيت الزيتون والعجوة والمخللات ومنتجات الحلويات والمعجنات والفطائر ومنتجات إشغال يدوية مر أثواب وأدوات زينة ومشغولات بالخرز والخيوط.