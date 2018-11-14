صور.. إلقاء اللبن فى المياه والوقوف على الأطفال.. طقوس الهندوس فى شاتا بوجا

كتبت - سالى حسام

تجمع الألاف من الهندوس فى الهند للاحتفال بعيد شاتا بوجا، والذى يقام سنويا مساء 13 نوفمبر وفجر 14 نوفمبر.

ونشرت وكالة "رويترز" مجموعة من الصور لطقوس الاحتفال المميزة منها النزول للأنهار وحتى الوقوف على الأطفال الرضع طلبا للبركة بحسب المعتقدات المحلية.

فيما قام محتفلون بحمل قرابين متعددة من الطعام والزهور والدخول بها فى مياه النهر فجر اليوم، لعبادة إله الشمس.

بينما قام أخرون بالغطس لفترة محدودة تحت المياه طلبا للبركة.