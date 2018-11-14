صور.. إلقاء اللبن فى المياه والوقوف على الأطفال.. طقوس الهندوس فى شاتا بوجا

تجمع الألاف من الهندوس فى الهند للاحتفال بعيد شاتا بوجا، والذى يقام سنويا مساء 13 نوفمبر وفجر 14 نوفمبر.
ونشرت وكالة "رويترز" مجموعة من الصور لطقوس الاحتفال المميزة منها النزول للأنهار وحتى الوقوف على الأطفال الرضع طلبا للبركة بحسب المعتقدات المحلية.
فيما قام محتفلون بحمل قرابين متعددة من الطعام والزهور والدخول بها فى مياه النهر فجر اليوم، لعبادة إله الشمس.
بينما قام أخرون بالغطس لفترة محدودة تحت المياه طلبا للبركة.
الصلاة عند النهر صباح 14 نوفمبر
النزول لنهر سابارماتى فى مدينة أحمد أباد
امرأة تحمل قرابين من الموز لإله الشمس
امرأة تسكب اللبن فى مياه النهر
امرأة هندوسية فى مياه نهر يامانو خلال احتفالات عيد شاتا بوجا فى نيودلهى
امرأة هندوسية من عبدة إله الشمس تحمل الشمع عند نهر يامانو
امرأة هندية تقف فوق طفل رضيع طلبا للبركة فى أحد طقوس العيد
صورة من الأعلى لتجمهر الهندوس عند النهر
طقوس الاحتفال فى مومباى
مجموعة من النساء يحملن الزهور وقفن فى النهر
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