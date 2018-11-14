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صور.. إستمرار أعمال إزالة مياه الأمطار بعدة مناطق فى مطروح

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:57 م
صور.. إستمرار أعمال إزالة مياه الأمطار بعدة مناطق فى مطروح امطار
مطروح - حسن مشالي
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تواصل أجهزة محافظة مطروح إزالة مياه الأمطار ومراجعة مخرات السيول مع تيسير حركة السيارات والمواطنين على الطرق وداخل المدن.
 
وتكثف مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة تحت إشراف اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح ، أعمال إزالة مياه الأمطار بعدة مناطق بالمحافظة، مع التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة و غرفة العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة، ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار على مدار الساعة خاصة مع تزايد كميات مياه الأمطار يومى الثلاثاء والأربعاء على معظم أحاء مطروح، والتعامل مع مياه الأمطار من خلال  التدخل السريع والإستعانة بكافة المعدات المجهزة و السيارات والأفراد مع الرد على شكاوى المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها فى كسح تجمعات المياه بعدة مناطق، حيث خصصت غرفة العمليات والأزمات بالديوان العام رقم تليفون  0464943692 - 0464933158  أو على الخط الساحن 114  لتلقى أى بلاغات بمناطق تجمع مياه الأمطار .
 
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