صور.. "أوقاف السويس": 165 ندوة دينية للاحتفال بالمولد النبوى

السويس – السيد فلاح

نظمت مديرية أوقاف السويس بقيادة الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس ٥ ندوات دينيه للتعريف برسول الإنسانية على مستوى الإدارات الفرعية فى مساجد مختلفة .

قال الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إنه فى إطار مشاركات وزارة الأوقاف المجتمعية وتوجيهات الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف بإطلاق حملة "محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية" خلال شهر ربيع الأول، إن مديرية أوقاف السويس استعدت للحملة بعدد ١٢٥ ندوة على مستوى الإدارات الفرعية الخمس، وكذلك ٤٠ ندوة بالمدارس من خلال برتوكول التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس على ضرورة تنشيط هذه اللقاءات بالمساجد وفى القوافل والدروس، وكذلك عمل لقاءات جماهيرية بالمساجد ليتعرف الناس على النبى صلى الله عليه وسلم معرفة تليق بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر مولده .

قال أيمن مهران مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس، أن الندوات الخمس عقدت كالأتى: ندوة بمسجد أنس بن مالك بالصباح بإدارة أوقاف فيصل، حيث شارك فى اللقاء الشيخ محمد محمود محمود العدل والشيخ عبدالرحمن محمد الششتاوى والشيخ صبرى محمود عبدالله وجميعهم من أئمة الأوقاف وندوة بمسجد زيد بن حارثة بمدينة العبور بحى الأربعين حيث شارك فى اللقاء الشيخ وائل مختار أحمد مدير إدارة أوقاف الأربعين والشيخ عبدالباسط محمد السيد والشيخ محمود محمد زغلول والشيخ عبدالحليم إبراهيم.

وتابع مهران كذلك عقدت ندوتين بمسجد نبى الله يوسف بمساكن التوفيقية ومسجد إبراهيم نافع التابعين لإدارة أوقاف عتاقة، وشارك فى اللقاء الشيخ جمعة عبدالله إبراهيم مدير إدارة أوقاف عتاقة والشيخ أحمد إبراهيم على حماد والشيخ أحمد عبدالمقصود محمود من أئمة أوقاف السويس .

وأضاف مهران وفى إطار حملة رسول الإنسانية التقى الشيخ أسامة عبدالفتاح أبوالفتوح بطالبات مدرسة العاشر من رمضان الثانوية بنات، حول أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم فالله عزوجل أحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى "وأنك لعلى خلق عظيم" ليتعرف أبناءنا على الجوانب الأخلاقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لما سئلت السيدة عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران فكان النبى صلى الله عليه وسلم قرانا يمشى على الأرض، حيث أن الله زكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم .

ندوة دينية للاحتفال بالمولد النبوي في مبادرة محمد رسول الإنسانية

ندوة دينية للاحتفال بالمولد النبوي في مبادرة محمد رسول الإنسانية

ندوة دينية للاحتفال بالمولد النبوي في مبادرة محمد رسول الإنسانية

ندوة دينية للاحتفال بالمولد النبوي في مبادرة محمد رسول الإنسانية

ندوة دينية للاحتفال بالمولد النبوي في مبادرة محمد رسول الإنسانية

ندوة دينية للاحتفال بالمولد النبوي في مبادرة محمد رسول الإنسانية

ندوة دينية للاحتفال بالمولد النبوي في مبادرة محمد رسول الإنسانية



ندوة دينية للاحتفال بالمولد النبوي في مبادرة محمد رسول الإنسانية

ندوة دينية للاحتفال بالمولد النبوي في مبادرة محمد رسول الإنسانية

ندوة دينية للاحتفال بالمولد النبوي في مبادرة محمد رسول الإنسانية