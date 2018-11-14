صحة الدقهلية: بدء مشروع دعم وحدات الرعاية الصحية الأولية بـ60 مليون جنيه

الدقهلية - شريف الديب

بدأت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم، فى استلام أول دفعة من الأدوية الموجهة لوحدات الرعاية الصحية الأولية، والممولة من قبل الوكالة الفرنسية الدولية، حيث تم تخصيص مبلغ ٦٠ مليون جنيه تمويل دوائى على مدار أربع سنوات بواقع ١٥ مليون جنية سنويا.

وأوضح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى تصريحات صحفية، أن هذه الكميات من الأدوية موجهة لقطاع الرعاية الصحية الأولية على مستوى جميع الإدارات الصحية التابعة للمديرية، وأن ستة إدارات قامت بالفعل بإستلام أول دفعة من هذة الأدوية وتم توزيعها على الوحدات الصحية، كما أوضح أن هذه الأدوية سوف تتم على دفعات متفرقة لباقى الإدارات الصحية.