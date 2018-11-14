صحة الأقصر تنظم ندوة للتوعية بخطورة فيروس سيى فى دير مارجرس بالرزيقات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، ندوة للتعريف بمرض فيروس سى وسبل مواجهته، وذلك لجميع زوار دير مارجرجس بالرزيقات، خلال احتفالات السنوية التى يشارك فيها الآلاف من الأخوة الأقباط من مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك فى إطار حملات مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، لتعريف المواطنين بخطورة فيرس سى والتعريف بالحملة والضرورة الواجبة على كل فرد لإجراء المسح الشامل، حيث قام وكيل الوزارة بدعم إدارة الإعلام والتثقيف بالمديرية لبدء حملاتها بمختلف أرجاء المحافظة.

وشارك فى الندوة كل من وكيل الوزارة وعدد كبير من المختصين والعاملين بالمديرية وقاموا بتوعية الحاضرين والزوار بالحمله وأهميتها، وقدموا التهانى باحتفالات أعياد مارجرجس للأخوة الأقباط، كما تفقد وكيل الوزارة المستشفى المقامه بالدير وأشاد بخدمتها المميزة جداً، والتى أبهرت الجميع وبحث معهم سبل التعاون المشترك.



صحة الأقصر تنظم ندوة للتوعية بخطورة فيروس سي



صحة الأقصر تنظم ندوة للتوعية بخطورة فيروس سي