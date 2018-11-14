شباب مصر يطوفون فى جولات افتراضية حول العالم من داخل سفارات المعرفة

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم سفارات المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية بالجامعات المصرية مجموعة من ورش العمل التى تهدف إلى دعم مبدأ التبادل الثقافى بين مصر ودول العالم المختلفة، حيث يطوف المشاركون فى جولات افتراضية حول العالم للتعرف على تاريخ وثقافات ولغات العديد من الدول، مستعينين بالكم الهائل من مصادر المعلومات المتاحة داخل سفارات المعرفة من كتب إلكترونية وقواعد بيانات وغيرها.

وعلى جانب آخر، فإن تلك الورش تهدف إلى تدعيم المهارات لدى الشباب، حيث تتم بالتعاون مع فريق من المتطوعين من طلاب كلية الآداب بأقسامها المختلفة، وذلك من أجل تزويد الشباب بمهارات كيفية كتابة وإعداد الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى تنمية مهارات العرض والتقديم.

ويقوم هذا الفريق المتميز من المتطوعين من أقسام كلية الآداب المختلفة بالإعداد لتلك الورشة عن طريق اختيار محاور الورشة، ثم البحث عن مصادر المعلومات التى تخدم تلك المحاور، وانتهاءً بتجميع وإعداد المادة العلمية التى سيتم تقديمها للمشاركين، كما يقوم طلاب أقسام اللغات المختلفة بإعطاء نبذة صغيرة عن طبيعة كل لغة.

وكانت أول محطة فى تلك الجولات هى دولة الصين، حيث تعرف المشاركون فى هذه الورشة على مبادئ اللغة الصينية وطريقة الحياة داخل المجتمع الصينى. كما تضمنت الورشة أيضًا عرضًا لأهم الموارد الطبيعية والبشرية والمعالم السياحية والحضارية التى تزخر بها هذه الدولة العريقة.

ومن المقرر أن تستمر هذه الجولات فى أنحاء العالم المختلفة، وبذلك تكون سفارات المعرفة قد أسهمت فى الارتقاء بالمهارات العلمية والثقافية واللغوية لدى الطلاب، وتشجيعهم على الاستزادة من المعلومات فى جميع مناحى الحياة.