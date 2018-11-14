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شاهد.. امرأة صينية تسقط فى حفرة عميقة عقب انهيار أرضى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:03 ص
شاهد.. امرأة صينية تسقط فى حفرة عميقة عقب انهيار أرضى مشهد من الفيديو
كتب محمد عبد العظيم
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لحظات من الرعب والصدمة عاشتهم سيدة صينية، بعدما انشقت الأرض تحت قدميها في أحد الشوارع الصينية المزدحمة وسقطت في حفرة عميقة تصل إلى 3 أمتار وسط ذهول وصيحات المارة، وأصيبت بكسور في ضلوعها، فيما استمر الرصيف فى الانهيار بعد أن أصبحت المرأة الصينية وحيدة فى قاع الحفرة.

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ويرصد الفيديو لحظات تعرض السيدة للانهيار وسقوطها داخل الحفرة العميقة، ثم محاولات انقاذها ونقلها إلى المستشفى من قبل المسعفين الطبيين، حيث كسرين في ضلوعها، وفتحت السلطات الصينية التحقيق في أسباب الحادثة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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