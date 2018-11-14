شاهد.. إسرائيل تغرق.. أمطار شديدة تضرب مدينة جفعاتيم بتل أبيب

كتب- هاشم الفخرانى

تداول مجموعة من النشطاء فى إسرائيل على موقع "تويتر" مقطع فيديو لغرق الشوارع فى مدينة جفعاتيم بمدينة تل أبيب عقب سقوط أمطار غزيرة على إسرائيل .

גבעתיים הערב

תודה לטניה בלוסוב pic.twitter.com/o2tksrd4dm — שרון וכסלר (@WexlerSharon) November 14, 2018

وبحسب الفيديو المنشور فإن مياة الأمطار أدت إلى تعطل حركة سير السيارات ودخول مياة الأمطار للمحلات الموجودة فى أحد شوارع جفعاتيم .

وتتعرض إسرائيل لحالة من الطقس السىء منذ بداية الأسبوع هطلت على اثرها الأمطار بغزاره