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شاهد.. إسرائيل تغرق.. أمطار شديدة تضرب مدينة جفعاتيم بتل أبيب

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:44 م
شاهد.. إسرائيل تغرق.. أمطار شديدة تضرب مدينة جفعاتيم بتل أبيب طقس سيء
كتب- هاشم الفخرانى
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تداول  مجموعة من النشطاء فى إسرائيل على موقع "تويتر" مقطع فيديو  لغرق الشوارع فى  مدينة جفعاتيم بمدينة تل أبيب عقب سقوط أمطار غزيرة على إسرائيل .

وبحسب الفيديو المنشور فإن مياة الأمطار أدت إلى تعطل حركة سير السيارات ودخول مياة الأمطار للمحلات الموجودة فى أحد شوارع جفعاتيم .

 

وتتعرض إسرائيل لحالة من الطقس السىء منذ بداية الأسبوع هطلت على اثرها الأمطار بغزاره

 

 


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تل ابيب

اسرائيل

جفعاتيم

امطار




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