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سقوط 3 متهمين بحوزتهم إستروكس وهيروين وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:12 م
سقوط 3 متهمين بحوزتهم إستروكس وهيروين وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية مخدر الاستروكس - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والهيروين والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من  "مصطفى.ن .ا" 20 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ع.ا"25 عاما عاطل ومقيم الشهداء بحوزته 10 اقراص مخدرة وسلاح ابيض"مطواه" ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "مدحت.م.ا"27 عاما حاصل على دبلوم مقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 130 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 


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