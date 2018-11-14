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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:08 م
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سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-11-2018

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:49 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-11-2018 الدولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-11- 2018، استقرارا وفقا لتحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى حرصا على معرفة القارئ أسعار مختلف العملات

 

سعر الدولار اليوم فى مصر

وشهد سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر،  17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع


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