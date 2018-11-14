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سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:08 م
سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة" الشهد ساطع النعماني
كتب محمد شرقاوى
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قال المقدم سراج النعماني، شقيق العميد الشهيد ساطع النعماني: "مش عايز حد يعزيني، والكل لازم يباركلي لأن ساطع انتقل من الشهيد الحي إلى شهيد وعريس في الجنة".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أنه "لم يحدث أي مضاعفات للحالة الصحية للشهيد في الأيام الأخيرة، والقوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي وفروا للشهيد كل سبل العلاج، والدولة لم تتخل أبدًا عنه".

وتابع أن "الشهيد كان لديه فترة علاجية في لندن، وأقمنا في فندق القوات المسلحة، وكان هناك اهتمام من الجميع والمركز الطبي، ولكن جاء أجله، والحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، والقوات المسلحة بذلت قصارى جهدها في العلاج وأوجه الشكر للرئيس السيسي"، مؤكدًا أن "جثمان الشهيد سيصل خلال يومين إلى القاهرة، وتابع: "شقيقي قاتل من أجل مصر آلاف المرات، وهو رجل لا يخاف الموت".

وأضاف: "لم أتعجب من قرار الرئيس السيسي بإطلاق اسم الشهيد على ميدان النهضة، وهذا ليس جديدًا على الرئيس لأنه يغدق دائمًا على الشهداء والمصابين بالهدايا وكل شيء، ولا يبخل عليهم".

 


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