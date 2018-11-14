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روسيا تصمم صاروخا "فرط صوتى" لاختبار النماذج الواعدة من الأسلحة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:48 ص
روسيا تصمم صاروخا "فرط صوتى" لاختبار النماذج الواعدة من الأسلحة أسلحة الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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ذكرت المديرة العامة لمؤسسة "مولنيا" الصناعية العلمية الروسية، أولجا سوكولوفا، أن موسكو تعمل حاليا على تصميم صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت "فرط صوتى"، لاختبار النماذج الواعدة من الأسلحة الحديثة.

وقالت سوكولوفا لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "عرضنا على وزارة الدفاع خيارات مختلفة لتطوير الصواريخ الموجودة لدينا حاليا، وعرضنا أيضا تصميم نماذج جديدة منها؛ بسبب أن صناعات خصومنا المحتملين تتطور هى الأخرى".

وأضافت: "نقوم حاليا بأعمال التصميم، التى يجب أن تكتمل فى عام 2019، مع الحصول على موافقة تزويد قواتنا المسلحة بهذا النوع من المعدات وتوريدها إلى الوحدات، فى إطار عقد صفقات جديدة للحصول على هذا الصاروخ، والذى سيستخدم لإجراء اختبارات للأنواع الجديدة من الأسلحة".

وذكرت أن مؤسستها تعمل أيضا على تصميم صاروخ آخر صغير الحجم وذى مظلة، سيستخدم لتدريب طيارى المقاتلات وطائرات الاقتحام وأطقم المدافع المضادة للطائرات.

 


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روسيا تصمم صاروخا فرط صوت

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