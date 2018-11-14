video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ربة منزل تطلب الخلع من زوجها: قاعد فى البيت وبيخلينى أصرف من مال والدى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:00 ص
ربة منزل تطلب الخلع من زوجها: قاعد فى البيت وبيخلينى أصرف من مال والدى محكمة الأسرة
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

اخترت العيش معه "على الحلوة والمٌرة"، كما يقول المثل الشعبى الدارج، ولكن "المٌرة" طالت كثيرًا وأصبحت قرار اختاره الزوج الذى أحب المكوث فى المنزل والتكاسل عن العمل والاكتفاء بما تحضره زوجته من منزل والدها.

"م.م" 33 سنة، ربة منزل، عاشت مع زوجها "ع.ا" 37 سنة، سائق، 10 سنوات، ظلت تكافح معه فى تدبير أمور ومصروفات المنزل ممن يوفره زوجها من قوت يومى يتحصل عليه من مهنة قيادة السيارات، إلى أن أنجبا طفلين فى مراحل تعليمية مختلفة الآن.

رضيت الزوجة بالقليل وحمدت الله كثيرًا على نعمة الستر، ولكن هذا القليل لم يعد متواجدًا بسبب عزوف زوجها عن العمل والمكوث فى المنزل بالأيام، فتقول الزوجة:"بيشتغل يوم و10 لأ ويقولى اللى اديهولك اتصرفى بيه ودبرى المصاريف".

وتضيف الزوجة التى قررت رفع دعوى خلع فى محكمة أسرة المعادى حملت رقم 576 لسنة 2018:"أصبح يمكث فى المنزل ولا يعطينى إلا مبالغ قليلة جدا يوميا لا تكفى حتى لشراء عيش فقط، وكنت أضطر للذهاب لمنزل والدى لأخذ منه فلوس، حتى استطيع تدبير المنزل، لكننى لم أعد أتحمل ذلك".

وتستطرد الزوجة: "لم يكتف زوجى بعدم العمل بل إنه كان يوميًا يضربنى ويسبنى ويوجه لى الإهانات والشتائم، وكنت أتحمل ظنا منى أن نفسيته تعبت من قلة العمل، ولكننى اكتشفت أنه هو من يرفض العمل خاصة وأن كثير من أصحاب السيارات يطلبون منه قيادة سياراتهم وكان يرفض، فقررت رفع دعوى خلع والفرار بأبنائى منه".


إضافة تعليق

محكمه الاسره

اخبار مصر

خلع

تطلب الخلع

اخبار الحوادث

اخبار محكمه الاسره




لا تفوتك
السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة