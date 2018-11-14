رئيس وزراء بريطانيا تناقش "اتفاق" الخروج من الاتحاد الأوروبى مع حكومتها

(أ ف ب)

بعد مباحثات صعبة توصّل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون إلى مشروع اتّفاق طلاق لا يزال بحاجة إلى تصديقه على المستوى السياسى فى كل من بروكسل ولندن.

وفى الجانب البريطانى دعت رئيسة الوزراء تيريزا ماى وزراءها إلى اجتماع الأربعاء لبحث مشروع الاتفاق، بحسب ما أعلنت الحكومة فى بيان.

وجاء فى البيان أنّ الحكومة ستجتمع "لدرس مشروع الاتّفاق الذى توصّلت إليه فرق التفاوض فى بروكسل واتّخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة".

وأضاف أنّه تمّت دعوة الوزراء إلى داوننغ ستريت "لقراءة الوثيقة تمهيداً للاجتماع".

ووصل وزير الصحّة مات هانكوك الى مقرّ الحكومة ثم تلاه وزير الدولة للنقل كريس غرايلينغ ووزير التجارة الدولية ليام فوكس.