رئيس جامعة بني سويف يعلن أسماء رؤساء اتحاد طلاب الكليات ونوابهم

بنى سويف - أيمن لطفى

أعلنت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، منذ قليل، أسماء 54 طالبا، هم الفائزون بمقاعد رؤساء اتحاد كليات الجامعة ونوابهم، بسبع وعشرين كلية.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن الانتخابات سوف تختتم غدا الخميس، باختيار رئيس اتحاد طلاب جامعة بني سويف ونائبه وامناء لجان الأنشطة المختلفة، لافتا ان الكليات السبع والعشرين بالجامعة هي التي تتضمن مرحلة الليسانس أو البكالوريوس والتي تتمثل في الآداب، والحقوق، والتجارة، الزراعة، وطب الفم والأسنان، والخدمة الإجتماعية، والتربية، والعلوم، والسياحة والفنادق، والتربية الرياضية، والتمريض، والحاسبات والمعلومات، والطب البيطرى، والفنون التطبيقية، والعلوم الطبية التطبيقية، والسياسة والاقتصاد، والهندسة، وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، الصيدلة، الطب البشري، رياض الأطفال، كلية علوم ذوي الإحتياجات، العلاج الطبيعي، الألسن، والتعليم الصناعي، وعلوم الأرض، الإعلام، أما كليات الدراسات العليا للعلوم المتقدمة والمعاهد الخمسة الأخرى بالجامعة فتقتصر الدراسة بهم على مرحلة الدراسات العليا.