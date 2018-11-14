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رئيس جامعة القاهرة يتفقد كلية الطب ويفاجئ الطلاب بتواجده داخل المدرجات.. صور

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:53 ص
رئيس جامعة القاهرة يتفقد كلية الطب ويفاجئ الطلاب بتواجده داخل المدرجات.. صور رئيس جامعة القاهرة يقوم بجولة بكلية الطب
كتب ــ وائل ربيعى
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أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة بكلية طب قصر العيني، تفقد خلالها بعض قاعات الدراسة بالكلية، ورافقه خلالها الدكتورة هالة صلاح الدين عميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس، حيث فاجأ الخشت الطلاب بتواجده داخل أحد المدرجات الدراسية أثناء تلقي الطلاب محاضرة وكان المدرج ممتلئا بالطلاب .

 ودار حوار بين رئيس الجامعة والطلاب حول النظام الدراسي الجديد لكلية طب قصر العيني (5+2)، والذى يتم تطبيقه لأول مرة لتعديل مدة الدراسة بكلية الطب لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة ليُصبح 5 سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة وعامين تدريب، بدلا من 6 سنوات وعام امتياز بنظام المناهج، والذي بدأ سريانه على الطلاب الجدد الملتحقين بكلية الطب اعتبارًا من العام الدراسى 2018/2019، وقد أبدي الطلاب تفهمهم للنظام الجديد.

وطالب الخشت، الطلاب بضرورة الاجتهاد في الدراسة لكي يصبحوا أطباء ناجحين وقادرين على خدمة وطنهم، وأن يكون علمهم علماً نافعاً. كما تفقد رئيس الجامعة، بساحة الكلية، معرضاً للكتاب وحرص الطلاب علي التقاط الصور التذكارية معه.

وقال رئيس الجامعة، في ختام جولته، إنه لاحظ حرص الطلاب علي حضور المحاضرات بكثافة داخل قاعات المحاضرات، وامتلاء ساحة الكلية بسيارات الأساتذة وحرصهم علي إلقاء محاضراتهم.

رئيس جامعة القاهرة يقوم بجولة بكلية الطب (1)
رئيس جامعة القاهرة يقوم بجولة بكلية الطب (1)

 

رئيس جامعة القاهرة يقوم بجولة بكلية الطب (2)
رئيس جامعة القاهرة يتفقد كلية الطب (2)

 

 

رئيس جامعة القاهرة يقوم بجولة بكلية الطب (3)
رئيس جامعة القاهرة بكلية الطب (3)

 

 

رئيس جامعة القاهرة يقوم بجولة بكلية الطب (4)جانب من الدولة

 

رئيس جامعة القاهرة يقوم بجولة بكلية الطب (5)
رئيس جامعة القاهرة يجرى جولة بكلية الطب (5)

 

 

رئيس جامعة القاهرة يقوم بجولة بكلية الطب (6)
رئيس جامعة القاهرة  (6)

 

 

رئيس جامعة القاهرة يقوم بجولة بكلية الطب (7)
رئيس جامعة القاهرة خلال جولة بكلية الطب (7)

 

 


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